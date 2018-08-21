سقطت صواريخ عدة في ساعة مبكرة الثلاثاء بالقرب من الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية حيث تجري اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في الحي القديم في المدينة، كما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية.

ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام قليلة على عرض الرئيس الأفغاني اشرف غني على حركة طالبان وقفا لإطلاق النار لثلاثة اشهر.

وقامت طوافات عسكرية باطلاق النار فوق مسجد عيدكاه في حي ركا خانه، حيث تصاعد الدخان فيما قالت الشرطة ووزارة الداخلية إن اشتباكات تجري وسط تواجد أمني مكثف قرب استاد كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش لوكالة فرانس برس “هذا الصباح سيطرت مجموعة من الارهابيين على مبنى في ركا خانه واطلقوا عدة صواريخ باتجاه كابول”، وأضاف “أصيب شخصان فيما تشتبك قوات الأمن مع الإرهابيين.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي أن اشتباكات جارية قرب المسجد،دون أن يتمكن من تأكيد وقوع إصابات، وقال إن “الشرطة فرضت طوقا أمنية على المنطقة”.

المصدر: الوكالة الفرنسية