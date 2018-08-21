سقوط عدة صواريخ على كابول (الوكالة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2018 - 09:03
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قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي:الأمة بمرحلة لا بد من التضحية وإلا ساقها المنافقون لتضحي خدمة لاعدائها
السيد الحوثي: النظام السعودي والاماراتي ممن سارعوا في طريق النفاق والخيانة خدمة لاسرائيل وأمريكا
المكتب السياسي لأنصار الله: الأمّة اليوم أحوج ما تكون للتوحد وجمع الكلمة والتحرك لمواجهة الهيمنة الامريكية والاسرائيلية
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط: وصلنا الى قدرات مميزة ونوعية في التصنيع مثّلت عامل ردع استراتيجي
المشاط: الصمود المشرّف والإنطلاق الكبير الى الجبهات للدفاع عن الأرض والعرض هو الموقف الصائب
مصدر عسكري يمني: مقتل وجرح عدد من مسلحي العدوان بعد عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية في قبالة السديس بنجران
وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعات قوى العدوان السعودي الامريكي جنوب حيس في الساحل الغربي
الرئيس الاميركي دونالد ترامب: سأنظر في رفع العقوبات عن روسيا في حال تعاونت مع واشنطن بشأن سوريا وأوكرانيا
تركيا تقدم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الاميركية على الصلب والالومينيوم
الرئيس العراقي: سنوجه بانعقاد البرلمان الجديد في توقيته الدستوري المحدد
البرازيل: 14 قتيلا في عملية مشتركة للشرطة والجيش في ريو دي جانيرو ضد عصابات المخدرات
الحكومة المغربية تقرّ مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية للذكور والإناث
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان "التحرير الثاني" يوم الأحد المقبل الساعة 5 عصراً في الهرمل
سقوط عدة صواريخ على كابول (الوكالة الفرنسية)
منذ 2 mins
21 August، 2018
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