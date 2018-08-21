النهار:

قال سفير سابق انه رغم خلافه السياسي مع رئيس شركة كهرباء زحلة فإنه سينحاز اليه لعدم الوقوع في فخ ظلمة مؤسسة كهرباء لبنان.

فوجئ مسؤولون في أحد الأحزاب بالطلب اليهم عدم حضور اجتماعات قيادية في الحزب بعدما خسروا الانتخابات النيابية.

بدت الضجة المفتعلة حول كلام تلفزيوني عن اعادة تفسير بعض النصوص الدينية كأنها ترجمة للاحتدام السياسي بين فريقين يمثلان أكثرية طوائفهما.

البناء: كواليس

قالت مصادر مصرفية متابعة للوضع المالي التركي بعد العقوبات الأميركية إنّ السيطرة على سعر الصرف تمّ بالاستناد إلى إجراءات داخلية دون الاستعانة بدعم روسي أو صيني، باعتبار إيران ليست بوضع يمكنها من ذلك وقطر تواجه وضعاً مالياً دقيقاً في ظلّ العقوبات التي فرضتها عليها دول الحصار، وقالت المصادر إنّ أهمّ الإجراءات هي تحويل التبادل بين تركيا وكلّ من إيران وروسيا والصين وأوروبا من الدولار إلى عملات البلدان المعنية وهو ما يشكل 90 من التبادل التجاري لتركيا…

الجمهورية: أسرار

حاول حزب بارز إقناع شخصية سياسية بخفض سقف شروطها الحكومية إلّا أنه سمع جواباً حازماً..”لا تستضعفونا”.

لاحظت أوساط سياسية أن سفر جهة رسمية إلى دولة مؤثرة هدفت على هامشها لوضع الزيارة الشخصية التي سبقتها في خانة “اللامبالاة”.

يؤكد نائب في “8 آذار” أمام زوّاره أن للبنان موقعاً استراتيجياً وهو بِحُكم المُجبر بإقامة علاقات استراتيجية ومميزة مع سوريا.

اللواء: أسرار

يُؤكّد عارفون أن الوضع الإقليمي – الدولي يضغط على تأليف الحكومة، ويزداد التأثير سلباً كلما تقادم الزمن على التكليف! قال مصرفي مطلع ان كلفة توفير السيولة بالعملات الصعبة والليرة اللبنانية مرتفعة ولكن لا بديل عن رفع سعر الفائدة.

قرّر رئيس تيّار مسيحي موالٍ اتباع تكتيك غير مسبوق مع حزب يتهمه بالانقلاب عليه!

المستقبل: يقال

إن ديبلوماسيين معنيين أكدوا أن أجواء التفاوض في نيويورك حول مشروع القرار الفرنسي التجديد لليونيفيل هي أفضل هذه السنة مما كانت عليه أجواء التفاوض للتمديد العام الماضي .

المصدر: صحف