وقع وزيرا خارجية السلفادور والصين في بكين الثلاثاء اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين،في انتصار جديد تسجله بكين على حساب تايوان التي بخسارتها البلد الصغير الواقع في أميركا الوسطى تقلص عدد الدول المعترفة بها الى 17.

وفي حفل أقيم في بكين وقع الوزيران الصيني وانغ يي والسلفادوري كارلوس كاستانيدا وثيقة تحمل علمي البلدين وتعلن تبادلهما العلاقات الدبلوماسية.

وبعدما خسرت تايوان اعتراف جمهورية الدومينيكان وبوركينا فاسو في أيار/مايو اتى قرار السلفادور اليوم ليقلص عدد الدول المعترفة بالجزيرة الى 17 دولة.

وكانت تايوان انفصلت عن الصين في 1949 اثر حرب اهلية بين الشيوعيين والقوميين،لكن بكين ترفض الاعتراف بسيادة “الجزيرة المتمردة”.

وتوترت العلاقات اكثر بين بكين وتايوان منذ تولي الرئيسة تساي منصبها في 2016.

المصدر: الوكالة الفرنسية