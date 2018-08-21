لقي ثمانية من هواة المشي في الطبيعة مصرعهم ولا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين إثر فيضان جدول جبلي فجأة في منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا،بحسب ما أعلنت السلطات مساء الاثنين.

وقال متحدث باسم وحدة الحماية المدنية المحلية لوكالة فرانس برس “لدينا رسميا ثمانية قتلى، ولكن لا يمكننا ان نستبعد امكانية ان ترتفع هذه الحصيلة”.

وأضاف “وفقا لمعلوماتنا فقد كان هناك حوالى 30 شخصا في المكان ضمن ثلاث مجموعات”.

ولاحقا خلال المساء أكدت إدارة الأمن في كوزينتسا، عاصمة مقاطعة كالابريا ،حصيلة القتلى الثمانية، مشيرة إلى أنه تم أيضا إنقاذ ما مجموعه 23 شخصا وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على خمسة مفقودين،

وبحسب إدارة الأمن فإن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن مجموعتين تضم كل منهما 18 شخصا.

المصدر: الوكالة الفرنسية