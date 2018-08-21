مد رئيس مالي ابراهيم أبو بكر كيتا الإثنين يده الى المعارضة بعدما أكدت المحكمة الدستورية فوزه بولاية ثانية من خمس سنوات تبدأ في الرابع من أيلول/سبتمبر في بلد ما زال يواجه التهديد الارهابي بعد خمس سنوات من التدخل العسكري الدولي.

وقالت مناسا دانيوكو رئيسة المحكمة الدستورية التي لا تقبل أحكامها الطعن “أعلن انتخاب ابراهيم أبو بكر كيتا”،مؤكدة حصول كيتا (73 عاما) على 67.16% من الأصوات في الدورة الثانية التي جرت في 12 آب/اغسطس،في حين حصل منافسه وزير المالية السابق سومايلا سيسيه على 32.84% من الأصوات.

وخلال جلسة للمحكمة الدستورية نقلها مباشرة التلفزيون الرسمي. تم رفض كل الطعون التي قدمها مرشح المعارضة لعدم كفاية الأدلة.

وكان كيتا جمع خلال الدورة الاولى 41.70% من الاصوات،في حين لم يجمع منافسه سيسيه سوى 17.78%،وسجل إقبال ضعيف خلال الدورة الثانية. إذ بلغت نسبة التصويت 34.42%، بحسب المحكمة الدستورية.

المصدر: الوكالة الفرنسية