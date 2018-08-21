صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد ينظر في رفع العقوبات عن روسيا في حال اتخذت خطوات للعمل مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وأوكرانيا.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت عدة مجموعات من العقوبات على روسيا منذ عام 2014، تتعلق بعضها بالأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا، وأخرى متعلقة بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وعقوبات متعلقة بقضية تسميم سيرغي سكريبال رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج في بريطانيا.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسات وأشخاص من روسيا، متهمة إياهم بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية وغير ذلك من القضايا.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض العقوبات تم فرضها بموجب مراسيم الرئيس الأمريكي، وبالتالي بإمكانه رفعها بشكل مستقل. وهناك أيضا عقوبات تم فرضها تحت “قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات”، ويتطلب رفعها موافقة الكونغرس.

ورفضت موسكو مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل واشنطن، والتي تم فرض العقوبات بناء عليها. وأكدت روسيا أن العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب غير شرعية، متهمة بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة بالسعي إلى تدمير العلاقات الثنائية مع موسكو انطلاقا من مصالحها الضيقة.

المصدر: وكالة رويترز