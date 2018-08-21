أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بـ”شجاعة وعنفوان” الشعب اليوناني خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، ذلك بمناسبة خروج أثينا رسميا من برامج المساعدات المالية التي بدأت عام 2010.

وقال الرئيس الفرنسي في تغريدة على موقع تويتر “إن إنتهاء خطة الدعم اليوم تسجل خروج الشعب اليوناني من الازمة التي واجهها بشجاعة وعنفوان يثيران الإعجاب”. وأكد أن فرنسا “ستبقى إلى جانب اليونان لنبني معا مع شركائنا مستقبل الاتحاد الاوروبي”.

وحصلت اليونان من ثلاثة برامج دعم من الدائنين على 289 مليار يورو (2010 و2012 و2015)، وأجبرت بالمقابل على اقرار سلسلة قاسية جدا من الاصلاحات.

واليونان هي آخر بلد، بعد البرتغال وايرلندا واسبانيا وقبرص، يخرج من برامج مساعدات دولية جنبته الانهيار وربما إنهيار منطقة اليورو معه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية