أعلنت تركيا عزمها على التعاون مع دول أخرى، بما فيها روسيا، في إطار القضية التي رفعتها إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان الاثنين “اتخذنا الخطوات اللازمة من أجل حماية حقوق مصدرينا، وبدأت دولتنا إجراءات في منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم”.

وأكدت الوزارة عزم أنقرة على التعاون، في الفترة المقبلة، مع الدول المصدرة، التي بدأت أيضا إجراءاتها ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية (الصين وكندا وروسيا والهند والمكسيك والاتحاد الأوروبي)، مضيفة: “سنواصل جهودنا من أجل حماية مصالح مصدرينا وشعبنا”.

وقدمت الحكومة التركية اليوم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم التركيين.

وكانت روسيا قد قدمت شكوى مماثلة إلى المنظمة، في نهاية يونيو الماضي، كما بادر الاتحاد الأوروبي والصين والهند وكندا والمكسيك والنرويج بتقديم ادعاءات مشابهة.

المصدر: وكالة سبوتنيك