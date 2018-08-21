أكدت الأمم المتحدة أنها تدرس مسألة وجود مذكرة سرية حول منع إعادة إعمار سوريا، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث عنها.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين: “نحن ندرس هذه المسألة، والتوضيحات الإضافية قد تصدر في وقت لاحق”.

وأضاف دوجاريك: “نركز اهتمامنا حاليا على التسوية السياسية. وليس لدي أي شيء جديد عن إعادة الإعمار”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن اليوم الاثنين أن الأمانة العامة للأمم المتحدة وزعت على وكالاتها في أكتوبر الماضي مذكرة سرية، تمنعها من المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وأضاف لافروف أن موسكو وجهت استفسارا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

المصدر: وكالات