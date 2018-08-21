استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال تقديم واشنطن أي تنازلات لتركيا من أجل الإفراج عن القس أندرو برانسون المحتجز لدى أنقرة.

وقال ترامب خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” إنه كان يظن أنه أبرم صفقة جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما ساعد على إطلاق سراح المواطنة التركية، إيبرو أوزكان، التي احتجزتها سلطات الاحتلال هذا الصيف. وأكد ترامب أنه كان يتوقع أن يفرج الرئيس التركي، بدوره، عن القس أندرو برانسون.

وقال “حصلت على هذا الشخص من أجله. توقعت منه أن يسمح لهذا الرجل البريء والرائع والأب العظيم والمسيحي العظيم (أي برانسون) بمغادرة تركيا”. وأضاف “أعتقد أنه من المؤسف جدا ما تفعله تركيا، اعتقد أنهم يرتكبون خطأ رهيبا، لن تكون هناك تنازلات”.

وبخصوص المخاوف من إضرار الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة ضد دول أخرى باقتصاداتها، أكد الرئيس الأمريكي أنه ليس قلقا على الإطلاق، مشددا على أنه “هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

المصدر: وكالة رويترز