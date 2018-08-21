أفادت رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني أنيغريت كارينبور، بأن المستشارة أنغيلا ميركل قالت في اجتماع حزبها، إنها لا ترى حاجة ملحة لتقديم مساعدة مالية لتركيا لدعم الليرة.

وأضافت الأمينة العامة للحزب الحاكم والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية: “ميركل قالت بوضوح ليس لدى الحكومة نية تقديم مساعدة خاصة إلى تركيا”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الاثنين، تصريحات زعيمة الحزب الحاكم قائلا:” الحكومة لا تدرس تقديم دعم مالي لتركيا لمساعدتها على تجاوز أزمة تراجع قيمة عملتها”، مشيرا إلى أن “مسألة تقديم مساعدة ألمانية لتركيا ليست على جدول أعمال الحكومة في الوقت الراهن”.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أن موضوع المساعدة المالية ليست هي محور المحادثات بين المستشارة الألمانية ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن الأمر يعود لأنقرة وهي من تقرر طلب مساعدة من دول أخرى أو الذهاب لصندوق النقد الدولي لهذا الغرض.

وفي هذا السياق، رفض وزير المالية في الحكومة المحلية لولاية بافاريا الألمانية ألبرت فوراكر، فكرة تقديم بلاده مساعدات لتركيا بشكل عام، وقال لصحيفة “مونشنر مركور” في عددها الصادر اليوم الاثنين ” مساعدة تركيا ماليا ليست ضرورية ولا أنصح بها”.

وأضاف المسؤول الألماني، أن “صندوق النقد الدولي لديه الخبرة اللازمة والآلية المناسبة لمساعدة الدول التي تعاني من صعوبات مالية، وإذا كانت تركيا ترفض التبعية لصندوق النقد الدولي لأسباب سياسية، فلا يتعين على الاتحاد الأوروبي ولا ألمانيا الإنابة عنه من خلال مساعدات ثنائية”.

المصدر: وكالات