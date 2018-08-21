عين الملك المغربي محمد السادس محمد بنعشبون، وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية، حسب ما جاء في بيان للديوان الملكي الاثنين، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إعفاء الوزير السابق من مهامه.

واستقبل الملك المغربي الاثنين محمد بنشعبون الذي أدى القسم، كما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي، أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.

ومحمد بنعشبون من مواليد تشرين الثاني/نوفمبر 1961، وكان يتولى منصب مدير عام مجموعة البنك الشعبي المركزي منذ شباط/فبراير 2008، والذي عينه فيه الملك، بحسب معلومات الصحافة المحلية التي تصفه بانه “تكنوقراط”.

وكان الملك محمد السادس قرر في مطلع آب/اغسطس إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه التي كان يتولاها منذ العام 2013، تحت راية حزب التجمع الوطني للاحرار (ليبرالي وسط).

وجاء في بيان للديوان الملكي آنذاك ان هذا القرار “يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” بدون شرح أسبابه، مشيرا إلى أنه جاء بعد استشارة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأكد أن الملك يحرص على ان يطبق هذا المبدأ “على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت إنتماءاتهم”.

وقبيل قرار اعفاء الوزير السابق، كان الملك المغربي ألقى خطابا متلفزا في الذكرى التاسعة عشرة لتوليه العرش حض فيه الحكومة على القيام “بإعادة هيكلة شاملة وعميقة” خصوصا في ما يتعلق بالصحة والتعليم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية