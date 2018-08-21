أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أنه سيوجه بانعقاد البرلمان الجديد في توقيته الدستوري المحدد، داعيا الحكومة والبرلمان المقبلين إلى تكريس كافة الجهود لتحقيق الإصلاحات الفعلية.

وقال معصوم في بيان صحفي “أدعو الحكومة المقبلة ومجلس النواب الجديد، الذي سنوجه بانعقاده في توقيته الدستوري المحدد، إلى تكريس كل الجهود والطاقات اللازمة لتحقيق الاصلاحات الفعلية والشاملة والمستديمة الكفيلة بضمان الحياة الكريمة لكافة المواطنين والتمسك بالدستور كأساس لكل السياسات والاجراءات المطلوبة”.

وأضاف، “أحيي أبناء شعبنا بكل فئاته ومكوناته لما أظهروه من روح سلمية ومدنية مسؤولة خلال التظاهرات الأخيرة للمطالبة بالكهرباء والماء والصحة والتعليم وحل مشاكل البطالة ونقص الخدمات ومكافحة الفساد”.

ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الأحد، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى المباشرة بدعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد بأقرب وقت ممكن وضمن السقف الزمني المحدد دستوريا للبدء بإجراءات انتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وتكليف ممثل الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في دورته الرابعة.

المصدر: وكالات