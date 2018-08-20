هنأ قائد أنصارالله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، اليوم الاثنين، الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السيد عبدالملك في تهنئته “مناسبة عيد الأضحى المبارك خلّدت للبشرية أرقى درسٍ في التسليم التام لأمر الله تعالى وإيثار طاعته”.

وأوضح السيد الحوثي بالقول “نحتاج إلى التعلم من قصة النبي إبراهيم والنبي إسماعيل عليهما السلام كيف نُؤْثر طاعةَ الله على رغباتنا”.

وأكد أن الأمة في مرحلة لا بدّ من التضحية وإلّا ساقها المنافقون بالإغراء أو الترهيب لتضحّي خدمة لأعدائها، مشيرا إلى أنه بِتَحَرُّرِ الإرادة تنال الأمة الحرية في حياتها ومواقفها وقراراتها.

ولفت السيد الحوثي إلى أن أسرَ الشهداء والمجاهدين تجسِّد من جديد عطاء خليل الله إبراهيم.

وبين أن اليمنيين الصادقين نجحوا بتوفيق الله أمام اختبار الموقف والولاء وذلك أصدق تجل لانتمائهم الإيماني، مشيرا إلى الخيبة والخسران والخذلان لكل المتخاذلين والمتربصين والمثبطين الموعودين من الله تعالى بالعذاب.

وعن النظام السعودي والإماراتي، أوضح السيد الحوثي أنهما ممن سارعوا في طريق النفاق والخيانة خدمة لأمريكا وإسرائيل.

ودعا السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للشعب اليمني وأحرار الأمة بالتأييد والنصر ولحجاج بيت الله الحرام بالحفظ والعودة إلى أهاليهم بالخير والعافية، كما دعا الله أن ينتقم من آل سعود الملحدين بالظلم في بيته الحرام بمنع البراءة وحرمان شعبنا المسلم من الحج.

المصدر: المسيرة نت