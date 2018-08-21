قتل خمسة من ممارسي هواية المشي بعد فيضان جدول جبلي فجأة في منطقة كالابريا الايطالية، بحسب ما أوردت أجهزة الطوارئ المحلية الاثنين.

وصرحت وحدة الحماية المدنية المحلية “نستطيع أن نؤكد مقتل خمسة أشخاص بحسب الشرطة في الموقع”.

وطبقا للاعلام المحلي فإن القتلى الخمسة كانوا ضمن مجموعة من نحو 15 شخصا كانوا يسيرون الى جانب جدول راغانيلو في متنزه بولينو الوطني، وقد تم إنقاذ نحو عشرة منهم.

وتجري عملية بحث وانقاذ تشارك فيها مروحية للعثور على مفقودين محتملين، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المتنزه عند فيضان الجدول.

وفي وقت سابق من الاثنين شهد هذا الجزء من المنطقة هطول أمطار غزيرة لساعات رافقتها رياح قوية، إلا أن هذه الاحوال الجوية هدأت لاحقا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية