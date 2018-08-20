قتل 14 شخصا على الأقل في مدينة ريو دي جانيرو الإثنين خلال عملية مشتركة للجيش والشرطة البرازيليين ضد عصابات المخدرات في عدد من الأحياء العشوائية الفقيرة والضواحي، وفق مسؤولين رسميين ووسائل اعلام.

وأعلنت القيادة العسكرية التي تتولى الأمن في ثاني أكبر مدينة برازيلية أن ثمانية أشخاص قتلوا في مداهمات طالت عددا من الأحياء العشوائية وأن “الحصيلة مرشحة للارتفاع أكثر”، بدون أن تعطي تفاصيل أكثر حول هوية هؤلاء الاشخاص وكيفية مقتلهم.

وقالت القيادة العسكرية أن 4200 جندي تدعمهم آليات مدرعة وطائرات اقتحموا حيي أليماو وماري الفقيرين وحيث هناك كثافة سكانية، واللذين تسيطر عليهما عصابات المخدرات.

المصدر: الوكالة الفرنسية