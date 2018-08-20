سير أبناء مديرية سحار بمحافظة صعدة اليمنية الاثنين قافلة غذائية للجيش واللجان الشعبية في ميادين القتال بمواجهة العدوان السعودي الاميركي على اليمن.

واحتوت القافلة التي حضرها وكيلا المحافظة صالح عقاب وعباس عامر ومدير مديرية سحار خالد الذيبان أكثر من ألف و 150 سلة من فاكهة الرمان والعنب وكميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة بالإضافة إلى عشرات الأغنام والمواشي وأكثر من ثمانية ملايين ريال .

ونفذ أبناء المديرية وقفة احتجاجية استنكروا فيها الجرائم الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي بحق النساء والأطفال في محافظات صعدة والحديدة وحجة، مؤكدين أن تحالف العدوان سيغرق حتما غي دماء أبناء الشعب اليمني المسلم.

كما اعلنوا النفير العام نحو جبهات العزة والكرامة لمساندة الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون ملاحم بطولية في وجه العدوان.

المصدر: موقع انصار الله