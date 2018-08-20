أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية بيلاروسيا الاثنين أن “الوزير أندريه رافكوف سيشارك في منتدى أرميا-2018(الجيش-2018) العسكري الدولي الذي يقام في الفترة 21-26 آب/أغسطس الجاري في روسيا”.

وقالت الوزارة في بيان لها “سيحضر المنتدى وفد القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس برئاسة وزير الدفاع الفريق أندريه رافكوف”.

ويذكر أنه من خلال الزيارة سيتعرف وزير الدفاع البيلاروسي على أحدث التكنولوجيات وأحدث نماذج الأسلحة والتقنيات العسكرية، وسيعقد اجتماعات مع قيادي وزارة الدفاع والهيئة الفدرالية للتعاون لعسكري والتقني لروسيا الاتحادية، فضلا عن ممثلين لعدد من شركات صناعة الدفاع الروسية.

هذا ويُعقد منتدى “أرميا-2018” في الفترة من 21 حتى 26 آب/أغسطس في مركز المعارض “باتريوت” في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو.

المصدر: سبوتنيك