قدمت تركيا شكوى ضد قرار زيادة التعريفات الجمركية الأميركية، على الواردات التركية من الحديد والألمنيوم، لمنظمة التجارة العالمية.

وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان لها الإثنين إن “تركيا طلبت من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات حول النزاع مع الولايات المتحدة بشأن رسوم استيراد إضافية فرضتها الولايات المتحدة على منتجات الحديد والألومنيوم”، وتابعت “قد تم تعميم الطلب على أعضاء منظمة التجارة العالمية في 20 آب/أغسطس”.

وكانت الولايات المتحدة قررت يوم 10 آب/أغسطس الجاري مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات التركية بنسبة 50 في المئة للحديد و20 في المئة للألومنيوم.

المصدر: سبوتنيك