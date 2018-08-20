أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن بلاده مستعدة لمشاطرة القوات المسلحة المصرية بتجربة القوات المسلحة الروسية التي تلقتها في سوريا بمجال مكافحه الإرهاب.

وقال شويغو في اجتماع اللجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري-الفني الاثنين “كما تبين تجربة أعمال قواتنا الفضائية الجوية في سوريا من الضروري توفير تدريب خاص للقوات وتجهيزها بشكل جيد فضلا عن استخدام أحدث أساليب القتال المسلح”، وتابع “نحن على استعداد لمشاطرة هذه التجربة”.

وأشار شويغو الى ان “روسيا تؤيد جهود القيادة المصرية في مكافحة الإرهاب الدولي وتطبيع الوضع في شبه جزيرة سيناء”.

المصدر: سبوتنيك