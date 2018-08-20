أبرز التطورات على الساحة السورية:20_8_2018

السويداء وريفها:

ـ أطلق الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة منذ نحو 10 أيام عملية عسكرية من 5 محاور لاجتثاث تنظيم داعش من بادية السويداء الشرقية بعرض جبهة يبلغ 75 كلم، حيث استطاعت القوات السورية، احكام سيطرتها على كامل الحدود الادارية لمحافظة السويداء وملاحقة فلول داعش ومحاصرتها من ثلاث جهات في تلول الصفا الواقعة داخل الحدود الادارية لمحافظة ريف دمشق.

دير الزور وريفها:

ـ شنت “قسد” حملة مداهمات في بلدة سويدان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بحثاُ عن مطلوبين.

الرقة وريفها:

ـ قُتل مسلح من “قسد” إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين قرب بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

إدلب وريفها:

– أحبط الجيش السوري هجوم مجموعة إرهابية على نقاط عسكرية في محور الكتيبة المهجورة جنوب بلدة تل الطوقان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها أغلب أفراد المجموعة بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون تاركين اسلحتهم وذخيرتهم وجثث قتلاهم.

ـ قُتل 3 مسلحين من “الجبهة الوطنية للتحرير” واُصيب 3 آخرين إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل مسلح من “هيئة تحرير الشام” إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين بلدة سرمين وقرية أفس بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

حماه:

– نفذ الجيش السوري رمايات دقيقة بالمدفعية على أوكار الإرهابيين وتجمعاتهم في الاطراف الغربية لبلدة تل الجنابرة في اقصى ريف محردة الشمالي الغربي بريف حماه بعد رصد نشاط للمجموعات الإرهابية تقوم بأعمال حفر وتحصين وتخريب وأسفرت الرمايات عن تحقيق إصابات في صفوفهم.

المصدر: الاعلام الحربي