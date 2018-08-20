صادقت سلطات العدو الإسرائيلي على إقامة وحدات استيطانية صهيونية جديدة في مستوطنة “أفرات” الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين ببلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية أقر إقامة 40 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المذكورة”، وتابعت “إلا المستوطنين رفضوا ذلك وطالبوا بزيادة العدد إلى 106 وحدات وهو ما تم الموافقة عليه”.

وأوضحت المصادر ان “المزارعين عثروا على القرار في أراضيهم”، ولفتت الى ان “هذا يعني سلب المزيد من الأراضي لصالح توسيع مستوطنة أفرات”.

المصدر: فلسطين اليوم