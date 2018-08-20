اعتبر النائب العميد شامل روكز في لقاء تلفزيوني”أن شهر آب هو شهر عظيم، حيث انتصار حرب تموز بعد 12 سنة على تحقيقه بالاضافة الى انتصار معركة عرسال وفجر الجرود وتطهيرها من الارهاب على يد الجيش اللبناني”.

واكد “ان قوة رئيس الجمهورية هي دائما ضمانة لكل الناس والبلد وأثبت ذلك خلال عدة أزمات مرينا بها بالرغم من استمرار الضغوطات التي لا تصب في مصلحة العهد”.

ورأى “ان حصة رئيس الجمهورية في الحكومة تختلف عن حصة التيار الوطني الحر وكل الحصص تتوقف على حجم الحكومة المقبلة ووفق نتائج الانتخابات النيابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية