أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي، خلال زيارة الوفد الحكومي العراقي مؤخرا إلى تركيا، على صيغ تعاون مشترك في مجال الطاقة الكهربائية، في ثلاث محاور.

وبينت الوزارة أن المحاور الثلاثة هي ” مشاركة الشركات التركية في تحويل المحطات الغازية العاملة حاليا إلى دورات مركبة لزيادة قدرتها الإنتاجية، عقد شراكة مع الشركات التركية لتصنيع أبراج نقل الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية لتجهيز وزارة الكهرباء بهذه الأبراج لتغطية احتياجاتها لفك الاختناقات في منظومة الكهرباء الوطنية، المباشرة بالربط العراقي التركي لاستيراد ( 300) ميكا واط من الطاقة كمرحلة اولى عبر خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (جزرة- موصل)(400 ك .ف) “.

المصدر: سبوتنيك