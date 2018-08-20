أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف الاثنين أن تركيا لم تتقدم بأي طلبات للمساعدة بسبب تدهور الوضع المالي في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن بيسكوف، قال الأسبوع الماضي أن رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين و رجب طيب أردوغان، في اجتماعهما الأخير، لم يناقشا مسألة تقديم مساعدة لتركيا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. والجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة التركية انخفض إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الليرة التركي أمام الدولار إلى 6.88 وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأميركية التركية. واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد الولايات المتحدة الأميركية بشن حرب اقتصادية ضد بلاده.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية