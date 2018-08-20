وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عقب لقائه لافروف: بحثنا العلاقات الثنائية وتوسيعها في كل المجالات خاصة الاقتصادية والعسكرية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2018 - 13:05
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الإمام السيد علي الخامنئي في نداء لحجاج بيت الله الحرام: الحج ملتقى سنوي لأبناء الأمة الإسلامية ورمز للوحدة الإسلامية
الإمام الخامنئي: أعداء الإسلام كانوا وما زالوا يشجعون المسلمين على الاصطفاف بعضهم ضد بعض
الإمام الخامنئي: السياسة الأساسية لأميركا في مواجهة الإسلام والمسلمين هي إشعال الحروب
الإمام الخامنئي: سياسة أميركا تقوم على دعم قمع الظالم للمظلوم وإبقاء نيران الفتنة مستعرة على الدوام
الإمام الخامنئي: على المسلمين أن يكونوا يقظين وأن يحبطوا السياسة الأميركية الشيطانية والحج ممهد لهذه اليقظة
الإمام الخامنئي للحجاج: لا تنسوا الدعاء للأمة الإسلامية وللمظلومين في سوريا والعراق وفلسطين واليمن وباقي البقاع
الإمام الخامنئي للحجاج: اسألوا الله أن يقطع يد أميركا وباقي المستكبرين وعملائهم
حجاج بيت الله الحرام يتجمعون في صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج
وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني في موسكو: روسيا تعارض التدخل الأجنبي بشؤون لبنان الداخلية
لافروف: بحثنا في مسائل متعلقة بفرص عودة النازحين إلى سوريا وكيفية العمل معاً لتحقيق ذلك
الوزير جبران باسيل: لبنان مع العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين ودون أي ربط بينها وبين الحل السياسي
باسيل: تحدثنا عن فتح تواصل مباشر بين خارجيتي البلدين لتنفيذ المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين
باسيل: لبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار سوريا والتعاون الاستراتيجي بينه وبين موسكو ضروري في هذا المجال
المتحدث باسم جيش الاحتلال: جنودنا أطلقوا النار على فلسطيني فتح النار باتجاههم صباح اليوم شمال قطاع غزة
وزير الخارجية الإيراني لقناة CNN الأميركية: على واشنطن أن تدرك أن العقوبات غير فعالة لتغيير الأجواء السياسية في إيران
وزير النفط الإيراني: شركة النفط الفرنسية "توتال" انسحبت رسمياً من مشروع بمليارات الدولارات في إيران
اليمن: القوة الصاروخية تقصف معسكراً مستحدثاً للجيش السعودي غرب نجران بصاروخ "بدر1" وتحدث فيه أضراراً كبيرة
روسيا تدعو حركة طالبان إلى لقاء دولي تعد له حول أفغانستان في 4 أيلول/سبتمبر المقبل
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان يعد في أول خطاب له برزمة إصلاحات تهدف لمكافحة الفساد وتعزيز التنمية البشرية
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يدعو الصين إلى المساعدة في حل المشكلات المالية لبلاده
كندا: رئيس الوزراء جاستن ترودو يعلن أنّه سيترشّح لولاية ثانية خلال الانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2019
الشرطة الإسبانية تعلن مقتل رجل يحمل سكيناً بعد أن هاجم أحد مراكزها قرب مدينة برشلونة شمال شرق البلاد
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان "التحرير الثاني" يوم الأحد المقبل الساعة 5 عصراً في الهرمل
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عقب لقائه لافروف: بحثنا العلاقات الثنائية وتوسيعها في كل المجالات خاصة الاقتصادية والعسكرية (سبوتنيك)
منذ 36 mins
20 August، 2018
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باسيل: لبنان يجب أن يكون منصة لإعادة إعمار سوريا والحديقة الخلفية لهذه العملية
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