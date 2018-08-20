أعلن السفير الأفغاني لدى روسيا عبد القيوم كوتشاي الاثنين أن بلاده لا تعارض مشاركة طالبان في اجتماع موسكو بشأن أفغانستان في 4 أيلول/سبتمبر. وقال كوتشاي لوكالة “سبوتنيك” “إذا كانت روسيا تريد بجدية أن يأتي ممثلو طالبان إلى موسكو، وإذا أرادوا [في حركة طالبان] أن يتواجدوا هنا ، فلا مانع لدينا، إذا كانوا سيبحثون السلام والأمن في أفغانستان، فهذا أمر جيد، إذا رفضنا الاتصالات، أعتقد أن روسيا سوف تدعوهم على أية حال، فروسيا لديها هذه الروابط، هذه إرادة روسيا، وليست إرادة أفغانستان”.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية، انه سيتم مناقشة آفاق هدنة طالبان وكابول، خلال الاجتماع المرتقب في موسكو يوم 4 أيلول/سبتمبر، مشيرة في الوقت ذاته ان موسكو تدعم بشكل حصري الاتصالات مع طالبان لضمان سلامة المواطنين الروس في أفغانستان، وتشجيع هذه المجموعة على الانضمام إلى عملية المصالحة الوطنية. يذكر ان “صيغة موسكو” للمشاورات بشأن أفغانستان، أطلقت في شباط/ فبراير 2017. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن هذه الصيغة تناسب أكثر للحوار المباشر بين كابول وطالبان. كما أعرب عن أسفه لرفض الولايات المتحدة المشاركة في مؤتمر هذه الصيغة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية