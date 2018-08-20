دفعت الآمال بشأن احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى تسوية للخلاف التجاري بينهما أسهم أوروبا للصعود صباح يوم الاثنين، بينما لم تظهر مؤشرات على تفاقم أزمة العملة التركية في الوقت الحالي.

وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.25 بالمئة إلى 382.01 نقطة، في حين صعدت معظم الأسواق في القارة.

وسجلت مجموعة سيج البريطانية للبرمجيات أسوأ أداء ونزلت 6.6 بالمئة بعد خفض دويتشه بنك تصنيف سهما، وفقا لما ذكره متعاملان.

وبينما يقترب موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني من نهايته، زاد سهم إن.إم.سي للرعاية الصحية 3.2 بالمئة ليتصدر المؤشر ستوكس بعد أن نشرت الشركة تقريرا ماليا.

المصدر: رويترز