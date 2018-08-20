أسفر حريق اندلع بعد ظهر الأحد في مبنى سكني في أوبرفيلييه قرب باريس عن إصابة سبعة أشخاص بجروح خطرة، بينهم خمسة أطفال “بحاجة الى عناية فائقة”، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء.

وقال متحدث باسم الجهاز في باريس إن الحريق الذي اندلع في الساعة 19.00 (17.00 ت غ) تمت السيطرة عليه بعد نصف ساعة وقد أسفر أيضا عن إصابة حوالى عشرة من عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

واندلع الحريق في سقيفة مبنى من طابقين في هذه المدينة الشعبية الواقعة في مقاطعة سين سان دوني (شمال باريس) وقد تطلبت السيطرة عليه تدخل حوالى مئة إطفائي، بحسب دائرة الأمن في المنطقة.

ولم يعرف في الحال سبب اندلاع هذا الحريق، وهو الثاني الذي تشهده مدينة أوبرفيلييه في أقل من شهر.

وفي 30 تموز/يوليو أسفر حريق اندلع في مبنى عن مقتل أم وأطفالها الثلاثة وإصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح.

وتبين أن الحريق اندلع يومها بسبب طفل عمره 10 سنوات كان يلهو بولاعة وقطعة قماش، ولكن بسبب صغر سنه لم تتمكن السلطات من ملاحقته جنائيا واكتفت بإصدار قرار يقضي بإبعاده من المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية