عناوين الصحف اللبنانية
* الأخبار
– معابر مصر والأردن: مرحباً بكم في الذلّ
– العلاقات اللبنانية ــ السورية: التطبيع لتسريع عودة النازحين
- «هفوات» AUB: التطبيع «مش مزحة»!
- لبنان يتقدّم أميركا وروسيا واليابان… في نسب المدخنين
* البناء
– فشل محاولات تشكيل أغلبية نيابية بدون الحشد في العراق… ونصرالله يستقبل ممثل الحوثي
– باسيل في موسكو للقاء لافروف… وبولتون في تل أبيب… والموضوع سورية
– حزب الله يعرض صواريخ تموز… وحردان للإسراع بتشكيل الحكومة بحسابات لبنانية
* الجمهورية
– تحذير عربي: إلتزموا النأي بالنفس
– لا حكومة في حسبان أحد
– لبنان بين المدائن الفينيقية والإمارة
– موسكو تستعجل الحكومة وعودة النازحين
– إسرائيل تشدد الحصار على غزة
* اللواء
– 31 آب: تنازلات متبادلة أم إفتراق رئاسي؟
– جعجع ينتقد الاستدعاءات و«القوات» تذكّر بالحقائب الخمس.. ولا تدخّل روسيا بالحكومة
– مليونا حاج يقفون على جبل عرفات اليوم
– بوتين يدعو الأوروبيين للمشاركة في إعمار سوريا
– عباس: سنتوجه للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ضد «القانون» العنصري
* الديار
– واشنطن لن تتحرّك إلاّ وفق تركيبة الحكومة وروسيا تعمل على إيجاد حلول
– أوساط جنبلاط: لماذا التركيز على التمثيل الدرزي.. هل ارتكبنا خطأ بفوزنا بالإنتخابات
– جعجع يشعر أن زمن الوصاية عاد والحريري يُقرّر تجميد تحرّكه
* المستقبل
– إدلب على خارطة “الكباش” الدولي-الإقليمي
– مليونا حاج في عرفات
– بريد فلسطين يصل متأخرا 8 سنوات
اسرار الصحف اللبنانية
* النهار
– لوحظ أن سياسيين يتحاشون الكلام الصريح في بعض المجالس الخاصة لئلا تسجل لهم مواقفهم بالصوت وبالصورة.
– يواجه موضوع تشريع زراعة الحشيشة وتنظيم بيعها ما يواجهه موضوع التنقيب عن النفط والغاز من خلافات.
– لوحظ أن الرئيس ميشال عون لم يحضر أي مهرجان من المهرجانات السياحية هذه السنة.
– تردّد أن جهات خارجية لا تزال تصر على رفض توزير من لا تريد توزيرهم.
* البناء
– قالت مصادر عراقية متابعة لقضية تشكيل الكتلة الأكبر التي ستسمّي رئيس الحكومة إنّ كلّ المساعي الأميركية السعودية لضمان تشكيل هذه الكتلة بدون الحشد الشعبي الذي يمثله تكتل الفتح وكتلة الرئيس السابق للحكومة نوري المالكي قد فشلت، خصوصاً أنّ الأكراد لا يريدون أن يحسَبوا ضمن أيّ من جبهتي تشكيل الكتلة، والكتل السنية منقسمة بين الجبهتين، وتجمع كتلتي سائرون والنصر يتعرّض لتشققات، بينما ينتظر الإيرانيون فشل محاولات العزل لجلب الجميع إلى صيغة جامعة وهذا يعطيهم التفوّق…
* الجمهورية
– يدرس وزير يشغل حقيبة بارزة إمكانية تمثيل لبنان في معرض دمشق الدولي.
– يُحذِّر مسؤول كبير في مجالسه الخاصة من محاولات تقوم بها “جهات مجهولة” لضرب قطاع حسّاس عبر ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة.
– أكد مرجع كبير أمام زوّاره أنه لن يتنازل عن حقيبة ذات طابع إقتصادي وقال: لقد اخترت لها شخصية ستقوم بإعداد الملفات التي سيكون لها أثر إيجابي جداً عليها.
* اللواء
– يتساءل دبلوماسي غربي عن سرّ ارتفاع لهجة الخطاب الإعلامي، في بعض القنوات العاملة، والقريبة من فريق السلطة؟
– لاحظت أوساط سياسية عدم حصول لقاء بين مرجع كبير وقطب وسطي، على الرغم من الحاجة للبحث في خيارات مطروحة..
– يُنقل بالتواتر ان ما تسميه بعض أطراف 8 آذار الخطة “ب” في ما يتعلق بتأليف الحكومة وضعت على الطاولة!
* المستقبل
– يقال ان مرشحين مستقلين رسبوا في الانتخابات النيابية يفكرون في انشاء أحزاب او تجمعات سياسية في الشهور القليلة المقبلة
المصدر: صحف