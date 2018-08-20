عناوين الصحف اللبنانية

* الأخبار

– معابر مصر والأردن: مرحباً بكم في الذلّ

– العلاقات اللبنانية ــ السورية: التطبيع لتسريع عودة النازحين

‫- «هفوات» AUB: التطبيع «مش مزحة»!

‫- لبنان يتقدّم أميركا وروسيا واليابان… في نسب المدخنين

* البناء

– فشل محاولات تشكيل أغلبية نيابية بدون الحشد في العراق… ونصرالله يستقبل ممثل الحوثي

– باسيل في موسكو للقاء لافروف… وبولتون في تل أبيب… والموضوع سورية

– حزب الله يعرض صواريخ تموز… وحردان للإسراع بتشكيل الحكومة بحسابات لبنانية

* الجمهورية

– تحذير عربي: إلتزموا النأي بالنفس

– لا حكومة في حسبان أحد

– لبنان بين المدائن الفينيقية والإمارة

– موسكو تستعجل الحكومة وعودة النازحين

– إسرائيل تشدد الحصار على غزة

* اللواء

– 31 آب: تنازلات متبادلة أم إفتراق رئاسي؟

– جعجع ينتقد الاستدعاءات و«القوات» تذكّر بالحقائب الخمس.. ولا تدخّل روسيا بالحكومة

– مليونا حاج يقفون على جبل عرفات اليوم

– بوتين يدعو الأوروبيين للمشاركة في إعمار سوريا

– عباس: سنتوجه للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ضد «القانون» العنصري

* الديار

– واشنطن لن تتحرّك إلاّ وفق تركيبة الحكومة وروسيا تعمل على إيجاد حلول

– أوساط جنبلاط: لماذا التركيز على التمثيل الدرزي.. هل ارتكبنا خطأ بفوزنا بالإنتخابات

– جعجع يشعر أن زمن الوصاية عاد والحريري يُقرّر تجميد تحرّكه

* المستقبل

– إدلب على خارطة “الكباش” الدولي-الإقليمي

– مليونا حاج في عرفات

– بريد فلسطين يصل متأخرا 8 سنوات

اسرار الصحف اللبنانية

* النهار‎

– لوحظ أن سياسيين يتحاشون الكلام الصريح في بعض المجالس الخاصة لئلا تسجل لهم مواقفهم بالصوت وبالصورة‎.

– يواجه موضوع تشريع زراعة الحشيشة وتنظيم بيعها ما يواجهه موضوع التنقيب عن النفط والغاز من خلافات‎.

– لوحظ أن الرئيس ميشال عون لم يحضر أي مهرجان من المهرجانات السياحية هذه السنة‎.

– تردّد أن جهات خارجية لا تزال تصر على رفض توزير من لا تريد توزيرهم‎.‎

* البناء‎

– قالت مصادر عراقية متابعة لقضية تشكيل الكتلة الأكبر التي ستسمّي رئيس الحكومة إنّ كلّ المساعي الأميركية ‏السعودية لضمان تشكيل هذه الكتلة بدون الحشد الشعبي الذي يمثله تكتل الفتح وكتلة الرئيس السابق للحكومة نوري ‏المالكي قد فشلت، خصوصاً أنّ الأكراد لا يريدون أن يحسَبوا ضمن أيّ من جبهتي تشكيل الكتلة، والكتل السنية ‏منقسمة بين الجبهتين، وتجمع كتلتي سائرون والنصر يتعرّض لتشققات، بينما ينتظر الإيرانيون فشل محاولات العزل ‏لجلب الجميع إلى صيغة جامعة وهذا يعطيهم التفوّق‎…‎

* الجمهورية‎

– يدرس وزير يشغل حقيبة بارزة إمكانية تمثيل لبنان في معرض دمشق الدولي‎.

– يُحذِّر مسؤول كبير في مجالسه الخاصة من محاولات تقوم بها “جهات مجهولة” لضرب قطاع حسّاس عبر ترويج ‏شائعات لا أساس لها من الصحة‎.

– أكد مرجع كبير أمام زوّاره أنه لن يتنازل عن حقيبة ذات طابع إقتصادي وقال: لقد اخترت لها شخصية ستقوم بإعداد ‏الملفات التي سيكون لها أثر إيجابي جداً عليها‎.‎

* اللواء‎

– يتساءل دبلوماسي غربي عن سرّ ارتفاع لهجة الخطاب الإعلامي، في بعض القنوات العاملة، والقريبة من فريق ‏السلطة؟‎

– لاحظت أوساط سياسية عدم حصول لقاء بين مرجع كبير وقطب وسطي، على الرغم من الحاجة للبحث في خيارات ‏مطروحة‎..

– يُنقل بالتواتر ان ما تسميه بعض أطراف 8 آذار الخطة “ب” في ما يتعلق بتأليف الحكومة وضعت على الطاولة‎!‎

* المستقبل

– يقال ان مرشحين مستقلين رسبوا في الانتخابات النيابية يفكرون في انشاء أحزاب او تجمعات سياسية في الشهور ‏القليلة المقبلة ‏

المصدر: صحف