أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي الأحد عن مبادرة جديدة بشأن الأسرى لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية ولدى دول العدوان السعودي الاميركي.

وأكد الحوثي الاستعداد لإطلاق جميع الأسرى لدى الجيش واللجان قبل عيد الأضحى شرط إطلاق دول العدوان لجميع من في سجونها.

وأوضح الحوثي أن “مبادرة تسليم الأطفال المجندين في صفوف مرتزقة العدوان يأتي ضمن سلسلة عمليات لا يعلن عنها”.

وأشار الحوثي إلى أن “دول العدوان تستثمر كل شيء خارج القانون وتعدم أسراها بالطيران والأسرى الآخرين بأساليب وحشية”.

وطالب الحوثي “المبعوث الأممي بإدانة عمليات إعدام الأسرى”، ودعا إلى “دور فاعل للإفراج عن جميع الأسرى”.

المصدر: موقع انصار الله