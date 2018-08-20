أعلن تحالف “سائرون والنصر والحكمة والوطنية” في العراق عن الاتفاق على تشكيل نواة الكتلة الاكبر في البرلمان بما يمكنه من تأليف الحكومة المقبلة. وأشار الى ان “هذا التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة”.

وقال التحالف في بيان مشترك الاحد إنه “بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين، اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى الى تشكيل الكتلة البرلمانية التي تتمكن من تشكيل الحكومة”.

واضاف البيان انه “تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الاخرين للمساهمة معا في تشكيل هذه الكتلة”، ولفت الى ان “هذا التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة بكل اشكالها”.

وتابع البيان ان “التحالف عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع ابناء شعبنا”، لافتا الى انه “يسعى الى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والاعمار واعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين”.

واكد البيان “اننا نسعى مخلصين الى تقديم دماء جديدة من ابناء بلدنا ليساهموا بادارة الدولة خلال المرحلة المقبلة”.

المصدر: السومرية نيوز