غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جبران باسيل بيروت الاحد متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأشار المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية اللبنانية في بيان له إلى ان “جدول الأعمال المكثف يعكس الأهمية التي توليها موسكو لهذه الزيارة، إذ ان اجتماعا ثنائيا سيعقد بين الوزيرين في حضور وفدي البلدين، يليه مؤتمر صحافي مشترك لباسيل ولافروف ومن ثم تستكمل المحادثات على غداء عمل”.

ولفت البيان الى ان “ملف عودة النازحين السوريين سيشغل الحيز الأساسي من المحادثات، وذلك في ضوء المبادرة الروسية بتأمين العودة”، واضاف إن “أهمية الزيارة هي في توقيتها، إذ ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكثف اتصالاته بعد قمة هلسنكي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتأمين الدعم المالي والغطاء السياسي الدولي لنجاح مبادرة العودة”، وتابع انه “في هذا السياق، التقى بوتين بالمستشارة الألمانية انجيلا مركل”.

وكشف البيان ان “باسيل سيطرح على بساط البحث الإجراءات التي اتخذها لبنان لتأمين كل مستلزمات العودة الممرحلة والآمنة والكريمة للنازحين السوريين الذين يبدي كثيرون منهم الرغبة في العودة إلى بلادهم”، وأشار الى انه “بالإضافة إلى ملف النازحين تتناول المحادثات العلاقات الثنائية من جميع جوانبها السياسية والإقتصادية وآفاق التعاون بين البلدين اللذين تربطهما مصالح مشتركة وتجمعهما رؤية واحدة لجهة تأمين استقرار الشرق الأوسط ومنع سيطرة التطرف والإرهاب وحماية التنوع الثقافي والديني والحضاري في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام