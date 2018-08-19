مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاحد 19-8-2018 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2018 - 22:15
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قناة المنار تواكب ذكرى التحرير الثاني بتغطية خاصة في نشراتها الإخبارية عبر بث حي ومباشر من جرود السلسلة الشرقية
وزير الدفاع يعقوب الصراف للمنار: التحرير الثاني يتكامل مع الانتصار الذي حققه لبنان على العدو الصهيوني في العام 2006
اللواء عباس ابراهيم للمنار في ذكرى التحرير: لم تكن لتنجح عملية التفاوض لولا القوة العسكرية التي كانت موجودة على الارض
اللواء عباس ابراهيم للمنار: الإجتماع الأمني في ثكنة اللبوة كان للتنسيق بين العمل التفاوضي والعمل العسكري آنذاك
اللواء ابراهيم للمنار: التواصل أثناء عملية التفاوض كان قائماً مع قيادة المقاومة والجيش كان له دور أساسي في المعركة
مدير الادارة السياسية في الجيش السوري اللواء حسن حسن: الانتصار الذي تحقق في سوريا انتصار على العدو الصهيوني
اللواء حسن للمنار: التنسيق الميداني بين حزب الله والجيش السوري حقق انتصاراً ميدانياً غير مسبوق في تاريخ الحروب
معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان للمنار: تحرير منطقة الجرود بين لبنان وسوريا أراح البلدين بشكل كبير
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أداء المقاومة في لبنان نموذجي ولا مثيل لها لا في التاريخ ولا في الحاضر
وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي: آب سيحمل حلاً للأسر الحكومي إن حسم الحريري خياراته وأقدم
الخارجية الروسية: لافروف سيبحث مع نظيره اللبناني جبران باسيل الاثنين في موسكو عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
وفد من أنصار الله برئاسة الناطق الرسمي محمد عبد السلام يلتقي بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
عبد السلام ينقل إلى السيد نصرالله سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني واعتزازهم بمواقفه الشجاعة تجاه اليمن
سلاح الجو المسير اليمني ينفذ غارات على تجمعات قوى العدوان في صحراء ميدي على الساحل الغربي محققا اصابات مباشرة
مصدر يمني: طيران العدوان يستهدف تجمعات لمرتزقته في مديرية خب والشعف بالجوف ومن بين القتلى 5 قياديين ميدانيين
مصدر عسكري يمني: تدمير 4 آليات لقوى العدوان بعبوات ناسفة في الدريهمي ومقتل من كان على متنها
مصادر يمنية: استشهاد 13 صيادا وجرح 4 آخرين اثر غارات استهدفت قاربي صيد قرب جزيرة السوابع قبالة الحديدة
المستوطنون الصهاينة يكتبون شعارات عنصرية على السيارات وجدران المنازل الفلسطينية في بلدة العيساوية قرب القدس المحتلة
وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي يعلن إزاحة الستار يوم الأربعاء عن طائرة حربية محلية الصنع في يوم الصناعات الدفاعية
وزير الخارجية الايراني: أوروبا غير مستعدة بعد لدفع ثمن تحدي الولايات المتحدة بشكل فعلي لإنقاذ الاتفاق النووي
ظريف: مجموعة العمل الاميركية الخاصة بإيران المشكلة حديثاً تمارس ضغوطاً وتضلل الرأي العام لكنها ستفشل
قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من المشاركة في أداء فريضة الحج هذا العام على خلفية النزاع الدبلوماسي بين الدوحة والرياض
مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون يزور الأراضي المحتلة لإجراء محادثات مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو
بولتون: اللقاءات مع نتانياهو وغيره من المسؤولين ستناقش المخاوف الثنائية في سوريا وإيران وقطاع غزة
إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المستمرة في ولاية كيرالا الهندية إلى 370 قتيلاً والمشردين الى 700 ألف شخص
سانا: استشهاد 5 مدنيين وجرح آخر بانفجار لغم من مخلفات داعش شرق قرية طربا ببادية السويداء
أكثر من مليوني مسلم يبدأون مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة
الرئيس الافغاني يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أشهر مع حركة طالبان شرط أن توقف الحركة المعارك
المقاومة الاسلامية تكشف في معلم مليتا السياحي عن صاروخ خيبر ــ 1 الذي استخدمته ضد العدو الصهيوني في حرب تموز 2006
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاحد 19-8-2018
منذ 2 ساعة
19 August، 2018
تقارير مصورة
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاحد 19-8-2018.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
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