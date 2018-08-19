أعادت السلطات العراقية فتح الطريق الرئيسي بين مدينة كركوك شمال بغداد ومدينة أربيل كبرى مدن اقليم كردستان بعد اغلاق استمر نحو عام.

وقال قائد قوات الشرطة الأتحادية في محافظة كركوك اللواء شاكر كوين “أفتتح الطريق أمام حركة المسافرين بعد إتمام كافة المستلزمات”، وتابع “اتخذ قرار إعادة فتح الطريق الحيوي بعد سلسلة اجتماعات بين ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.

بدوره، قال مدير شرطة أربيل اللواء عبد الخالق طلعت “إتخذنا قرار اعادة فتح الطريق لأنه يسهل أمور المواطنين ولأهميته الأقتصادية في تنشيط التجارة بين الأقليم وباقي مناطق العراق”.

من جهته، أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ان “فتح الطريق جاء وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية