وصل مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال بولتون في تغريدة على “تويتر”، حسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية: “أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من المسؤولين اعتبارا من اليوم لمناقشة المخاوف الثنائية وسلسلة من المسائل المرتبطة بالأمن القومي”.

ويعقد بولتون اجتماعه مع نتنياهو صباح غد الإثنين، دون نشر التفاصيل المرتبطة بجدوله أو أجندته للمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين. وسيزور بولتون في إطار جولته كذلك أوكرانيا وسويسرا حيث سيجتمع بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف.

وحسب “يديعوت أحرنوت”، قال مسؤول في السفارة الأميركية إن المحادثات مع نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ستشمل “ملفات أمنية إقليمية”.

المصدر: وكالة الاناضول