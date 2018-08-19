هنأت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف” في بيان لها الاحد “الجيش الوطني اللبناني والمقاومة الباسلة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتحرير السلسلة الشرقية لجبال لبنان من القوى الإرهابية”.

وشددت اللجنة على “التمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تثبت يوما بعد يوم بأنها الضمانة الوحيدة لحماية وطننا”، وتوجهت “بالتحية إلى شهداء الجيش والمقاومة الذين رووا بدمائهم الذكية أرض الوطن لنحيا بعز وكرامة”.

من جهة ثانية، هنأت اللجنة “اللبنانيين عموما والمقاومين في لبنان وفلسطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك”، واكدت أن “الفرحة بالعيد لا تكتمل إلا بدحر الإحتلال الصهيوني عن كامل أوطاننا وتحرير المقدسات الإسلامية والمسيحية وآلاف الأسرى في السجون المظلمة الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام