أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، هدنة مع حركة طالبان تبدأ من يوم غد الاثنين بمناسبة عيد الأضحى، لمدة ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن الهدنة لن تصبح سارية إلا بإعلان حركة طالبان موافقتها عليها.

ونقل التلفزيون الحكومي عن الرئيس الأفغاني قوله في كلمته بمناسبة عيد الاستقلال، “ابتداء من الغد، الذي يصادف يوم عرفة، ولغاية ولادة الرسول محمد والذي يوافق 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وبشرط أن تقوم طالبان أيضا بإعلان وقف لإطلاق النار خلال هذه الفترة أو أي وقت يحددونه اعلن وقفاً لإطلاق النار”.

وأضاف الرئيس أن دعوته للهدنة تأتي بعد “بعد المشاورات مع مختلف شرائح المجتمع علماء الدين الأحزاب النساء الشباب واحتراما لدعوات رجال الدين الذين اجتمعوا في مؤتمر مكة المكرمة ومنظمة التعاون الإسلامي وخادم الحرمين الشريفين”.

المصدر: سبوتنيك