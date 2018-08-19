استنكر علماء اليمن، اليوم الأحد، الصمت الدولي أمام الجرائم الفظيعة للعدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني وأخرها جريمة ضحيان. وحمل بيان صادر عن اللقاء الموسع لعلماء اليمن الذي عقد بالعاصمة صنعاء مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية الجرائم الفظيعة التي ترتكب بحق الشعب اليمني.

ودعا علماء اليمن كل الأحرار في العالم وفي مقدمتهم قادة وعلماء المسلمين لرفع أصواتهم والقيام بواجبهم الانساني والديني أمام ما يتعرض له اليمن من جرائم من قبل العدوان. كما دعا بيان العلماء الشعب اليمني إلى الاستمرار في الصمود والمزيد من التلاحم والوحدة والتحرك لمواجهة العدوان ورفد الجبهات. ودعا علماء اليمن كذلك العلماء والخطباء والمرشدين والمثقفين إلى التحرك وإرشاد الناس وتحريضهم على الجهاد في سبيل الله.

وارتكب العدوان السعودي الأمريكي منذ مارس 2015 مئات المجازر بحق الشعب اليمني راح ضحيتها أكثر من 37 ألف مدني بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية لليمن والحصار الاقتصادي الذي تسبب بتردي الأوضاع المعيشية والصحية في البلاد.

المصدر: المسيرة نت