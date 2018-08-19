الوزير الصراف للمنار : التحرير الثاني يتكامل مع انتصار لبنان على العدو الصهيوني في العام 2006 – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 19 2018 - 13:57
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
قناة المنار تواكب ذكرى التحرير الثاني بتغطية خاصة اليوم في نشراتها الإخبارية عبر بث حي ومباشر من جرود السلسلة الشرقية
وزير الدفاع يعقوب الصراف للمنار: التحرير الثاني يتكامل مع الانتصار الذي حققه لبنان على العدو الصهيوني في العام 2006
اللواء عباس ابراهيم للمنار في ذكرى التحرير: لم تكن لتنجح عملية التفاوض لولا القوة العسكرية التي كانت موجودة على الارض
اللواء عباس ابراهيم للمنار: الإجتماع الأمني في ثكنة اللبوة كان للتنسيق بين العمل التفاوضي والعمل العسكري آنذاك
اللواء ابراهيم للمنار: التواصل أثناء عملية التفاوض كان قائماً مع قيادة المقاومة والجيش كان له دور أساسي في المعركة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أداء المقاومة في لبنان نموذجي ولا مثيل لها لا في التاريخ ولا في الحاضر
وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي: آب سيحمل حلاً للأسر الحكومي إن حسم الحريري خياراته وأقدم
وفد من أنصار الله برئاسة الناطق الرسمي محمد عبد السلام يلتقي بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
عبد السلام ينقل إلى السيد نصرالله سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني واعتزازهم بمواقفه الشجاعة تجاه اليمن
القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تطلق صاروخاً باليستياً على معسكر مستحدث للجنود السعوديين في جيزان
الجيش اليمني واللجان الشعبية يفشلون هجوما لقوى العدوان بمديرية صرواح ومقتل عشرات الإرهابيين بينهم مسؤول القاعدة في مأرب
الدفاع اليمنية: 140 قتيلاً و 236 جريحاً من قوى العدوان خلال الساعات الـ 48 الماضية في الدريهمي بالساحل الغربي
قتلى وجرحى إثر هجوم مسلح استهدف الكلية العسكرية في منطقة صلاح الدين بعدن الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان على اليمن
المستوطنون الصهاينة يكتبون شعارات عنصرية على السيارات وجدران المنازل الفلسطينية في بلدة العيساوية قرب القدس المحتلة
المستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي: نعول على إجراء انتخابات في سوريا وتشكيل لجنة دستورية
فلاديمير بوتين: من الضروري تقديم الدعم لسوريا ويجب أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم
رجب طيب أردوغان: تركيا لم ولن ترضخ لأولئك الذين يتظاهرون بأنهم شركاء استراتيجيون لها ويحاولون جعلها هدفاً استراتيجياً
الوزير الصراف للمنار : التحرير الثاني يتكامل مع انتصار لبنان على العدو الصهيوني في العام 2006
منذ 2 ساعة
19 August، 2018
التعليقات
ذات صلة
قوى الامن: القبض على سارق في خلدة
الوزيرة عزالدين دعت إلى تشكيل الحكومة: السياسات والتقديرات الخاطئة عرقلت في ما مضى قيام الدولة وتؤخر اليوم تشكيل حكومة وطنية
محاولة اخماد حريق في قب الياس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..