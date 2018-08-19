استقبل الأمين لحزب الله السيد حسن نصر الله وفدا من أنصار الله برئاسة الناطق الرسمي محمد عبدالسلام. وجاءت زيارة وفد أنصار الله في اطار الجهود المستمرة لعرض ما يواجهه الشعب اليمني من عدوان غاشم وحصار جائر.

وخلال اللقاء تم تناول الوضع السياسي والانساني في اليمن، واستعراض عموم المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية. ونقل عبد السلام سلامَ القيادةِ السياسيةِ وتحياتِ الشعبِ اليمنيِ للسيدِ نصرِ الله واعتزازهم بمواقفِه الشجاعةِ والمبدئيةِ تجاهَ اليمنِ في مواجهةِ العدوانِ الأمريكي السعوديِ الغاشم.

وباركَ الوفد لسماحتِهِ العيدَ الثاني عشر لانتصارِ المقاومةِ الإسلاميةِ بقيادتِه الفذةِ في مواجهة العدوانِ الإسرائيلي عام 2006م، والذي كان انتصاراً للأمة جمعاء.