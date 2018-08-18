أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، معزيا بوفاة الأمين العام الأسبق للمنظمة الدولية كوفي انان، الذي شغل منصب الامين العام المساعد للأمم المتحدة قبل ان يعين أمينا عاما لها في العام 1997 ويبقى في منصبه حتى العام 2006.

وجاء في برقية الرئيس عون “ببالغ الأسى، تبلغت نبأ وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة السيد كوفي انان، بعد سنوات من العطاء في سبيل السلام والأمان في العالم”.

واشار رئيس الجمهورية في برقيته إلى ان “لبنان عرف الفقيد لسنوات”، معتبرا انه “طوال هذه السنوات الصعبة من تاريخ لبنان الحديث كان داعما لوحدة وطننا وسلامة أرضه، وعاملا فاعلا في ارساء السلام فيه، بصورة خاصة من خلال قوات حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل)”، مؤكدا دائما على “أمله بمستقبل لبنان ودوره في منطقته والعالم، وبفضل ذلك كانت له مكانة خاصة في ضمير كثير من اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام