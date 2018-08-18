أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت أن تركيا “لن ترضخ” للولايات المتحدة، في تصريح إضافي يصب في إطار التجاذب مع واشنطن الذي كان احد اسباب تراجع الليرة التركية في الأيام الأخيرة.

وقال إردوغان خلال مؤتمر لـ “حزب العدالة والتنمية” في أنقرة “لن نرضخ لأولئك الذين يقدمون أنفسهم على أنهم شركاؤنا الاستراتيجيون في حين يسعون لجعلنا هدفا استراتيجيا”.

وتابع خلال هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تجديد قيادة الحزب “البعض يعتقد أن بامكانه تهديدنا عبر الاقتصاد العقوبات أسعار الصرف معدلات الفوائد والتضخم لقد كشفنا خدعكم ونحن نتحداكم”.

وفي ختام المؤتمر انتخب اردوغان مجددا على رأس الحزب الحاكم بـ 1380 صوتا بحسب وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وتأتي هذه التصريحات في حين تمر واشنطن وأنقرة، الحليفتان في حلف شمال الأطلسي، بأزمة دبلوماسية على صلة خصوصا بقضية القس الأميركي الموضوع قيد الإقامة الجبرية في تركيا بتهمة التجسس والذي تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنه.

واندلعت الأزمة عندما فرضت واشنطن في أول آب/أغسطس عقوبات غير مسبوقة على وزيرين تركيين وردت أنقرة عليها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية