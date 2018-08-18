أردوغان: لن نستسلم لمن يقولون إنهم شركاؤنا الاستراتيجيون وهم يحولوننا إلى هدف استراتيجي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2018 - 18:29
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عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة يشيعون جثمان شاب استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة قرب السياج مع الأراضي المحتلة
حركة حماس ترفض بيان المجلس المركزي الفلسطيني: البيان لا قيمة له وهو يعبر عن موقف حركة فتح فقط
الجيش السوري يستهدف مجموعات إرهابية على أطراف بلدات مورك وأبو عبيدة ومعركبة وتل الصخر وكفر زيتا بريف حماة
المرصد السوري المعارض: مواجهات بين الوحدات الكردية ومسلحي داعش في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور
الرئيس التركي: سنقضي على التهديدات الموجهة لنا من سوريا ونطبق ما فعلناه في جرابلس والباب وعفرين على طول حدودنا
رجب طيب أردوغان: تركيا لم ولن ترضخ لأولئك الذين يتظاهرون بأنهم شركاء استراتيجيون لها ويحاولون جعلها هدفاً استراتيجياً
أردوغان: هناك من يهددنا بالاقتصاد والعقوبات وأسعار الصرف والفائدة والتضخم ونحن نقول لهم إننا كشفنا مؤامرتكم ونتحداكم
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين يجول على مشاريع اتحاد بلديات بعلبك - الهرمل ويدشن بعضها
السيد صفي الدين: كما كانت انطلاقة التحرير الاول والثاني من بعلبك الهرمل هذه المنطقة ستكون الانطلاقة لكل عمل انمائي جدي
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: الممر الوحيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية هو اعتماد معيار نتائج الإنتخابات
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: شعبنا الذي ضحّى وبذل الدماء يستحق منا أن نقدم له ما يحتاجه من إنماء وخدمات
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي يؤكد على دعم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في ما تقوم به لوقف مصادر التلوث
المحكمة العسكرية في لبنان تصدر حكماً على الفلسطيني خالد محمد مسعد بتهمة الإنتماء الى تنظيم داعش والقيام بأعمال إرهابية
قتلى وجرحى إثر هجوم مسلح استهدف الكلية العسكرية في منطقة صلاح الدين بعدن الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان على اليمن
الجيش اليمني واللجان الشعبية يطهرون عدداً من المناطق غرب الجاح بالساحل الغربي إثر عملية هجومية ومقتل عدد من المرتزقة
الرئيس الإيراني في رسالة لرئيس باكستان: أتمنى تعميق أواصر المحبة بين البلدين وأن يرى العالم الإسلامي المزيد من الاتحاد
وزير الخارجية الصيني في إتصال مع نظيره الإيراني: بكين تقدر العلاقات مع طهران وتسعى إلى تنمية التعاون معها
قائد القوات البحرية الإيرانية يعلن دخول البلاد نادي الدول المصنعة لمنظومة الدفاع القريب من خلال تصنيع منظومة "فالانكس"
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر: ليس أمام مواطني قطر وسكانها أي فرصة هذا العام للسفر لأداء الحج
وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي انان عن عمر يناهز 80 عاما بعد فترة قصيرة من إصابته بالمرض
صحيفة "رودونغ سينمون" الحكومية في كوريا الشمالية تطالب ترامب بـ "قرارات جريئة" لإحراز تقدم على صعيد نزع السلاح النووي
أردوغان: لن نستسلم لمن يقولون إنهم شركاؤنا الاستراتيجيون وهم يحولوننا إلى هدف استراتيجي
منذ 1 ساعة
18 August، 2018
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