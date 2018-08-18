أدى عمران خان اليمين الدستورية خلال مراسم رسمية في اسلام اباد السبت لتبدأ حقبة سياسية جديدة يتولى فيها بطل الكريكت السابق السلطة بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي في الدولة النووية.

والمراسم التي جرت في القصر الرئاسي في اسلام اباد، تضع حدا لعشرات السنين من تناوب السلطة بين حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز المنتهية ولايته، وحزب الشعب الباكستاني مع فترات حكم خلالها الجيش.

وأقسم عمران خان على “الولاء لباكستان وأداء مهامي والقيام بمسؤولياتي بأمانة، بكل ما أملك ودوما بما هو في مصلحة سيادة ووحدة وتماسك ورفاهية وازدهار باكستان”.

انتخب البرلمان خان (65 عاما) رئيسا للوزراء الجمعة، وبطل الكريكت السابق الذي حقق لباكستان الفوز بكأس العالم في 1992، عجز بفارق ضئيل عن تحقيق فوز كاسح في الانتخابات ما اضطره إلى الائتلاف مع أحزاب أصغر ومستقلين لتشكيل حكومة.

وفي كلمة حماسية في البرلمان إثر انتخابه تعهد بمحاسبة المسؤولين الفاسدين، وفي وقت لاحق توجه خان إلى مقر رئيس الوزراء في العاصمة حيث استقبله حرس الشرف.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية