أبرز التطورات على الساحة السورية:



* الرقة وريفها:

ـ اُصيب مدنيان جراء انفجار لغم بهما، في مدينة الرقة.

ـ انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور وفد أمريكي قرب مسجد النور وسط مدينة الرقة.

ـ شنَّت “قسد” حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لسوقهم الى “التجنيد الإجباري”.

* إدلب وريفها:

ـ قال المرصد السوري المعارض، إن القوات التركية المتمركزة في نقطة المراقبة التركية في قرية الصرمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، دعت ممثلي المنطقة إلى اجتماع في بلدة جرجناز بالريف ذاته، وكانت القوات التركية قد عقدت قبل 3 أيام اجتماعاً مع وجهاء من مناطق ريف إدلب الجنوبي الشرقي، في نقطة المراقبة التركية، الواقعة في بلدة مورك بريف حماه الشمالي.

ـ انفجرت سيارة مفخخة في مقرٍ تابعٍ لـ “الجبهة الوطنية للتحرير” بمنطقة جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي.

* المشهد المحلي:

ـ أعلن “المجلس المحلي” لمدينة اعزاز بريف حلب الشمالي التابع للمجموعات المسلحة عن حل نفسه.

* المشهد الدولي:

ـ كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عزمه توسيع عملياته على الحدود السورية، مؤكداً أنه سيطبق ما جرى في عفرين، وجرابلس، والباب، على طول الحدود التركية.

ـ أكد السفير البيلاروسي بدمشق ألكسندر باناماريوف، أن 10 شركات بيلاروسية متخصصة بمجالات تتعلق بتصنيع الآلات والأغذية والمعدات الطبية والأدوية والمواد الكيماوية ستشارك في معرض دمشق الدولي بدورته الستين، واعتبر أن مشاركة الشركات بالمعرض فرصة مهمة لها من أجل توقيع عقود مع نظيراتها السورية واستيراد بعض المنتجات الزراعية السورية.

ولفت إلى رغبة بلاده واستعدادها لتقديم خبراتها في المجال الصناعي بما يسهم في تنشيط بعض المشروعات الانتاجية وتأمين فرص عمل.

المصدر: الاعلام الحربي