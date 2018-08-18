أكد السفير البيلاروسي بدمشق ألكسندر باناماريوف أن “10 شركات بيلاروسية متخصصة بمجالات تتعلق بتصنيع الآلات والأغذية والمعدات الطبية والأدوية والمواد الكيماوية ستشارك في معرض دمشق الدولي بدورته الستين”.

واعتبر السفير باناماريوف أن “مشاركة الشركات البيلاروسية بالمعرض فرصة مهمة لها من أجل توقيع عقود مع نظيراتها السورية واستيراد بعض المنتجات الزراعية السورية”.

وأكد باناماريوف رغبة بلاده واستعدادها لتقديم خبراتها في المجال الصناعي بما يسهم في تنشيط بعض المشروعات الانتاجية وتأمين فرص عمل جديدة مشيرا إلى أن “اللجنة الحكومية المشتركة السورية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني ستعقد أعمالها في أيلول المقبل لوضع خريطة طريق بهدف تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين”.

المصدر: وكالة سانا