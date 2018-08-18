مصدر في وحدة القناصة بالجيش اليمني واللجان الشعبية: استهداف أكثر من 50 مرتزقا بعمليات قنص في مختلف الجبهات خلال الـ72 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2018 - 14:47
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شبكة سي ان ان الأميركية: الصاروخ الذي استخدمته السعودية لارتكاب مجزرة ضحيان اميركي الصنع وبزنة 227 كغ موجه بأشعة الليزر
شبكة سي ان ان الأميركية : الصاروخ باعته الولايات المتحدة للسعودية بموجب صفقة بين وزارة الخارجية الأميركية والرياض
مصادر يمنية: 10 غارات لطائرات العدوان السعودي الاميركي على قرية الغرزة بمديرية همدان
الولايات المتحدة: وثائق قضائية تفيد بأن السلطات الأميركية ما زالت تحتجز أكثر من 550 طفلا مهاجرا دخلوا اراضيها خلسة
البحرين: جمعية الوفاق تطالب بالافراج الفوري عن القيادي في الجمعية الشيخ حسن عيسى وجميع المعتقلين السياسيين
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رويترز: وفاة الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان عن عمر يناهز ال80 عاما
باكستان: الرئيس الجديد عمران خان يؤدي اليمين الدستورية لتولي مهامه رسميا بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة
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الهند: وفاة 324 شخصاً جراء فيضانات غير مسبوقة اجتاحت ولاية كيرالا جنوب غربي البلاد
ايطاليا: الدفاع المدني يعلن العثور على جثث جديدة تحت انقاض الجسر المنهار في جنوى
الولايات المتحدة: جريحان جراء اطلاق نار خلال مباراة لكرة القدم في احدى المدارس الاميركية
مصدر في وحدة القناصة بالجيش اليمني واللجان الشعبية: استهداف أكثر من 50 مرتزقا بعمليات قنص في مختلف الجبهات خلال الـ72 ساعة الماضية
منذ 48 mins
18 August، 2018
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