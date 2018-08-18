خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 17/8/2018 الساعة 5,00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق المتن، بعبدا، بيروت والجنوب، ثم غادرت الأجواء الساعة 12,5- من فوق بلدة رميش، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه.

وأوضح البيان أنه “وعند الساعة 9,05، خرقت طائرة عدوة مماثلة الاجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13,50 من فوق بلدة الناقورة”.

ولفت البيان إلى إنه “عند الساعة 12,50 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23,30 من فوق بلدة يارون”. وأشار إلى أنه “وبتاريخ 18/8/2018 الساعة 1,00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجوء عند الساعة 3,40 من فوق بلدة علما الشعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام